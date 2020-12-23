Чиновников Карталинского района заставляют убрать свалку с территории кладбища

Прокуратура потребовала от главы села ликвидировать свалки мусора на кладбище.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Карталов провело проверку по сообщению о ненадлежащем состоянии кладбища в селе Анненское.

Установлено, что на территории Анненского сельского поселения примерно в 800 метрах южнее села Анненское действует общественное кладбище. На земельном участке по периметру с западной и южной сторон объекта имеется многочисленные несанкционированные свалки мусора. Кроме того, непосредственно на территории кладбища у въезда расположена несанкционированная свалка мусора

«Наличие несанкционированных свалок мусора как на территории кладбища, так и вокруг него указывает на ненадлежащее исполнение органом местного самоуправления земельного законодательства, а также отсутствие санитарного и экологического контроля за местом погребения в целях безопасности здоровья населения», – отметили в надзорном ведомстве.

В связи с ненадлежащим исполнением администрацией села земельного законодательства, прокурором главе Анненского сельского поселения Карталинского района внесено представление об устранении нарушений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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