«Кать, это успех!» Британская актриса обнаружила себя в рекламе на Урале

Британская актриса Кейт Бекинсейл, снявшаяся в таких фильмах как «Перл Харбор», «Другой мир», «Ван Хельсинг» и «Авиатор», неожиданно для себя узнала, что запечатлена в рекламе одной из магнитогорских фирм, занимающихся установкой систем видеонаблюдения.

«Итак, в духе недели разворота я начал свой собственный бизнес видеонаблюдения на Урале», – написала она, прокомментировав фотографию фургона, украшенного рекламным баннером с изображением одной из героинь актрисы, целящейся в невидимого оппонента из пистолета.

Пост вызвал шквал комментариев российских поклонников кино-дивы. «Кать, это успех», – иронизируют россияне. «Катя рулит!» – поддерживают актрисы другие.

«В регионах России каких только супергероев не встретишь...», – признают третьи.

Впрочем, несколько настораживает выбор использованной в рекламе фотографии. У наблюдателя даже может сложиться ощущения, что свои системы представители компании предлагают покупателям, угрожая дулом пистолета. Хотя, возможно, это всего лишь специфическая черта британского имперского характера.

Впрочем, есть и другие версии выбора фото:

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.12.20

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