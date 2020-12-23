На Южном Урале фаворита предвыборной гонки арестовали за неуплату штрафа

Фаворит предвыборной гонки за должность главы села проиграл, попав под арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неожиданно закончился конкурс на должность главы села Песчаное Троицкого района. На заседание сельсовета, где должны были определиться с кандидатурой, главы не смог явиться главный фаворит гонки, сын председателя Троицкого районного собрания депутатов Ларисы Шумкиной – Александр.

При этом причина неявки оказалась более чем серьезной. В день, предшествовавший голосованию, Александра Шумкина отправили под арест на двое суток. За решетку без пяти минут главу отправили за неуплату административного штрафа в срок. Кроме того, среди прегрешений Шумкина неисполнение в установленный срок решения об устранении нарушений, долги по кредитам, перед физическими лицами и налоговиками.

«Это стало шоком для всех. Перед заседанием пришел юрист администрации и сказал, что Шумкин отправлен под арест на двое суток и присутствовать на сессии не может, – цитирует Znak.com один из депутатов. – Чтобы создать всем кандидатам равные условия, договорились, что и два других кандидата не будут присутствовать на заседании совета. В итоге шесть голосов получил Андрей Эслингер, Шумкин – только четыре. Третий участник Светлана Брехунцова – ни одного».

Впрочем, оказалось, что о долгах южноуральца прекрасно знали и на момент его вступления в гонку за пост главы родного села. Но, видимо, конкурсная комиссия решила, что это никоим образом не помешает ему руководить жизнью села.

Челябинск, Виктор Елисеев

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