В Челябинской области рабочего придавило воротами

В Челябинской области на производственной площадке погиб рабочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла во вторник, 22 декабря, в Сатке на предприятии, входящем в группу «Магнезит». Об этом сообщает сообщество «Инцидент Сатка».

В 22:06 31-летний слесарь-ремонтник компании «ММС» проходил под подъемными воротами. В это время оборвался трос, и на мужчину рухнуло тяжелое металлическое полотно ворот.

От полученных травм рабочий скончался. Идет расследование обстоятельств и причин случившегося.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.12.20

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