Привет из Замунды: в интернете появился официальный трейлер сиквела легендарной «Поездки в Америку»

Создатели «Поездки в Америку» представили официальный трейлер второй части фильма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый официальный трейлер о продолжении приключений принца Акима был опубликован на YouTube-канале Prime Video.

Как и в первом фильме, вышедшем в прокат в 1988 году, роль принца несуществующего государства Замунда в продолжении исполнил Эдди Мэрфи. Помимо Акима, актер, как и в первой части, играет еще множество ролей, о чем можно судить по трейлеру.

Компанию чернокожему киноактеру составили Арсенио Холл, Джермейн Фаулер, Лесли Джонс, Шэри Хидли, Джон Эймос, Трейси Морган, Уэсли Снайпс и Джеймс Эрл Джонс.

По сюжету фильма, принц Аким узнает, что где-то в далекой Америке живет его давно потерянный сын, будущий наследник, и вынужден вернуться в Штаты вместе со своим верным слугой Сэмми (Арсенио Холл).

Съемки «Поездки в Америку 2» проходили с августа по ноябрь 2019 года. Однако премьеру фильма в США, запланированную на 18 декабря 2020 года, пришлось отложить из-за пандемии COVID-19. Позднее компания Paramount Pictures продала права на показ фильма за 125 миллионов долларов. Картина должна выйти на стриминговой платформе Prime Video 5 марта 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.12.20

Самоизоляция России: Госдума решила поставить под жесткий контроль просветительскую деятельность. / Владимир Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. / Путин подарил россиянам еще один нерабочий день. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»