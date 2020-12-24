Мэрия Челябинска провела с нарушениями аукцион на организацию новогодней иллюминации

Региональное УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на новогоднее освещение Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, нарушения законодательства о контрактной системе выявлены в результате проведения внеплановой проверки аукциона на выполнение комплекса работ по подготовке к размещению новогоднего декоративно-светового оформления областного центра.

Заказчиком закупки является МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска». Должностное лицо заказчика будет привлечено к административной ответственности.

Как объяснили в антимонопольном ведомстве, организатор торгов неправомерно установил требования к содержанию первой части заявки участников, потребовав указать страну происхождения и конкретные показатели составных элементов иллюминации.

При этом световые динамические установки являются изделиями, изготавливаемыми в рамках исполнения подрядного договора. И, согласно документации об аукционе, приемка составных элементов и постановка на бухгалтерский баланс не предусмотрены.

Поскольку по результатам аукциона заключается договор подряда, установление подобных требований противоречит законодательству, отметили в УФАС.

Кроме того, включение подобных условий может привести к необоснованному созданию барьеров при заполнении участниками заявок и отклонению участников, намеренных добросовестно выполнять работы и соответствующих требованиям заказчика, по формальным причинам.

На момент проведения внеплановой проверки контракт по итогам закупки заключен с ООО «Компания Омега» по цене 61, 6 млн рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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