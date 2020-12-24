На Южном Урале пустили в производство рыбу, срок годности которой истек полгода назад

В Челябинской области выявили продукцию из сырья, срок годности которого истек полгода назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, мониторинговая группа ведомства при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» установила нарушения, совершенные ветеринарным врачом ОГБУ «Красноармейская ветстанция».

Так, 21 и 22 декабря медик оформил производственные сертификаты на 182 кг вяленой рыбы, произведенной из карася, срок годности которого истек еще в июле.

Областному государственному учреждению направлено уведомление об оформлении подчиненным государственным врачом ВСД на продукцию, произведенную из некачественного сырья.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.12.20

Мэрия Челябинска провела с нарушениями аукцион на организацию новогодней иллюминации. / Перспектива-2021: даже при оптимистичном сценарии отдых для россиян подорожает минимум на 10%. / Привет из Замунды: в интернете появился официальный трейлер сиквела легендарной «Поездки в Америку». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»