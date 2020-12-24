Скорпион или Козерог? Комплектовать штат по знакам зодиака вынуждены в 4 процентах компаний

Рекрутерам 4% компаний приходится учитывать совместимость знаков зодиака при подборе персонала – такие требования выдвигает руководство компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1 тысячи компаний изо всех округов страны.

Вопрос: «Учитывается ли в вашей компании совместимость знаков зодиака при подборе персонала?» вызвал негодование у подавляющего большинства рекрутеров (93%). «Средневековье!»; «Знаки зодиака не используем. Считаем данный подход не научным».

Однако в практике менеджеров по персоналу запросы подобрать специалистов определенных знаков зодиака на некоторые позиции не такая уж большая редкость – о них рассказали 4% опрошенных: «Зависит от прихоти руководителей»; «Финдир просил найти ему ассистента, весы по знаку зодиака»; «Руководитель отдела продаж на полном серьезе брал на работу только раков, продавали, и правда, неплохо».

Рекрутеры, считающие астрологию не такой уж и ерундой, уверяют, что хорошие организаторы и руководители выходят из Овнов, Львов, Скорпионов и Стрельцов. А на переговоры лучше отправлять Близнецов, Дев и Козерогов. Тельцы и Рыбы – отличные исполнители, Раки – прекрасные консультанты и «продажники», Водолеи незаменимы там, где нужно много креатива, а Весы хорошо работают в команде.

Челябинск, Павел Зварзин

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