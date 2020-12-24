В Челябинской области показатели выявляемости COVID-19 и летальности снова пошли в рост

В Челябинской области за сутки выявлено 311 новых случаев коронавируса, в том числе у 2 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек возрасте 57 – 82 лет. Причиной смерти 84-летнего мужчины стал тромбоз, нередко обостряющийся на фоне коронавируса . Еще четверо умерли от тяжелых хронических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 33 тысячи 961 зараженный. 1 тысяча 200 из них умерли (непосредственно от инфекции – 479).

Отметим, что после небольшого снижения показатели выявляемости инфекции и летальности второй день идут в рост.

Челябинск, Декабрь, Ольга Арсентьева

Челябинск, Декабрь. Другие новости 24.12.20

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