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Четверг, 24 декабря 2020, 09:57 мск

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Накануне нового года двое челябинцев подарили мошенникам около полумиллиона рублей

Накануне нового года двое жителей Челябинска подарили мошенникам около полумиллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД России по Челябинску, преступники использовали самую распространенную схему – горожанам позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Звонившие обратились к ним по имени и отчеству и сообщили, что по их банковским счетам зафиксированы сомнительные операции: неизвестные пытаются получить доступ к их денежным средствам. Из-за страха потерять свои сбережения, доверчивые граждане следовали всем указаниям мошенников.

Так, 48-летний житель Ленинского района, оформил на себя кредит в сумме около 200 тысяч рублей и перевел его через банкомат на реквизиты, которые ему диктовали по телефону. «Следует отметить, что кредит потерпевшему оформили лишь в третьем банке, куда он обратился после звонков злоумышленников. В двух банках мужчине было отказано, но поскольку он находился под психологическим давлением во время разговора с мошенниками, то не смог оценить адекватность своих действий», – рассказали в полиции.

Во втором случае, лжесотрудница банка сообщил 44-летней челябинке о том, что на ее имя неизвестные пытаются взять кредит. Затем злоумышленница спросила, не теряла ли она свою кредитную карту, на что женщина ответила: не теряла, кредитная карта находится при ней. Мошенница сообщила, что кредитная карта находится в залоге и, чтобы его снять, нужно перевести имеющиеся на карте деньги на другой банковский счет потерпевшей. Для этого необходимо называть в тональном режиме коды, которые будут приходить в смс-сообщениях.

«После того, как потерпевшая осуществила все операции, с ее кредитной карты были списаны имеющиеся деньги в сумме 286 тысяч рублей. Злоумышленница заверила, что теперь кредитная карта заблокирована, деньги находятся на другом счете, которым можно воспользоваться в любой момент.

Только спустя некоторое время потерпевшие поняли, что стали жертвами мошенников и обратились в полицию.

По данным фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) и частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкции данных частей статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести и пяти лет соответственно», – уточняют в полиции и напоминают: сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Также сотрудники банков никогда не просят перевести денежные средства на безопасные счета и не принуждают к оформлению кредитов.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимости перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, необходимо незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.

Челябинск, Павел Зварзин

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