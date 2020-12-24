В одном районе Челябинска с нелегальных елочных базаров изъяли несколько сотен деревьев

В Челябинске продолжают работу нелегальные новогодние ярмарки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, продолжаются проверки несанкционированной торговли хвойными деревьями в Тракторозаводском районе города.
Сотрудники администрации района и отдела полиции «Тракторозаводский» совместно продолжают проводить рейды по пресечению несанкционированной торговли хвойными деревьями на территории района. Всего, с начала организации ёлочных базаров, проведено 5 рейдов с выездами по 19 адресам. Из оборота изъято более 750 хвойных деревьев по адресам: Трашутина, 26; Трашутина, 27а; Зальцмана, 18; Героев Танкограда, 57; Салютная, 2; пер. Лермонтова, 3.
В добровольном порядке (силами предпринимателей, осуществляющих незаконную торговлю) вывезено более 2 500 хвойных деревьев с 5 площадок.
Сотрудниками администрации района составлены административные материалы и направлены в Управление развития и благоустройства городской среды города Челябинска.
До конца года рейды, в том числе и ночные, будут продолжены.
Напомним, в этом годе нелегальные елочные базары начали работу на несколько дней раньше официально разрешенных.
Всего в этом году в Челябинске действуют 72 легальные точки, где можно приобрести новогоднюю красавицу.
Их адреса:
Калининский район
Ул. Братьев Кашириных, 91а;
Ул. Братьев Кашириных, 102;
Ул. Братьев Кашириных, 124;
Ул. 250-летия Челябинску, 17;
Ул. Кирова, 2а;
Ул. Кирова, 11;
Ул. Кирова, 74;
Ул. Молодогвардейцев, 41г;
Пр. Победы, 113;
Пр. Победы, 168;
Пр. Победы, 289а;
Ул. Чичерина, 37б;
Курчатовский район
Перекресток ул. Скульптора Головницкого – ул. Габдуллы Тукая;
Пр. Победы, 204;
Ул. Скульптора Головницкого, 14;
Пр. Краснопольский, 13г;
Ул. Чичерина, 17;
Пр. Комсомольский, 70;
Пр. Комсомольский, 115;
Между домами пр. Комсомольский, 69 – ул. Солнечная, 40;
Ул. Шагольская, 10;
Ул. Молодогвардейцев, 25;
Пр. Победы, 330а;
Пр. Победы, 350а;
Пр. Краснопольский, 1;
Пр. Краснопольский, 7б;
Ул. Профессора Благих, 59;
Ул. Бейвеля, 112;
Ул. Бурденюка, 1/3;
Ленинский район
Ул. Агалакова, 66;
Ул. Барбюса, 78/1;
Ул. Гагарина, 4б;
Ул. Гагарина, 5;
Ул. Гагарина, 25;
Ул. Гагарина, 35;
Ул. Гагарина, 50;
Ул. Гагарина, 58;
Ул. Дзержинского, 102;
Ул. Дзержинского, 113;
Ул. Дзержинского, 128;
Ул. Масленникова, 8-10;
Ул. Машиностроителей, 34;
Ул. Руставели, 7;
Ул. Тухачевского, 11;
Ул. Энергетиков, 65;
Металлургический район
Ул. 50-летия ВЛКСМ, 11;
Ул. 50-летия ВЛКСМ, 16;
Ул. 50-летия ВЛКСМ, 35-37;
Ул. Прокатная, 24;
Ул. Сталеваров, 66;
Ул. Дегтярева, 98;
Шоссе Металлургов, 19;
Шоссе Металлургов, 70;
Ул. Хлебозаводская, 66/1
Перекресток ул. Б. Хмельницкого – ул. Жукова;
Остановка Ул Сталеваров у Сквера Победы;
Перекресток ул. Б. Хмельницкого – ул. Румянцева;
Советский район
Ул. Евтеева, 4;
Ул. Доватора, 42;
Тракторозаводский район
Ул. Артиллерийская, 65-67;
Ул. Горького, 19;
Ул. Комарова, 131б;
Перекресток ул. Хохрякова – ул. Чоппа;
Ул. Зальцмана, 10;
Центральный район
Ул. Братьев Кашириных, 158;
Ул. Братьев Кашириных, 160;
Ул. Воровского, 60 у сквера 20-летия Победы;
Ул. Труда, 161;
Ул. Энтузиастов, 18 у магазина «Дикси».
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