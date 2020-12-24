В одном районе Челябинска с нелегальных елочных базаров изъяли несколько сотен деревьев

В Челябинске продолжают работу нелегальные новогодние ярмарки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, продолжаются проверки несанкционированной торговли хвойными деревьями в Тракторозаводском районе города.

Сотрудники администрации района и отдела полиции «Тракторозаводский» совместно продолжают проводить рейды по пресечению несанкционированной торговли хвойными деревьями на территории района. Всего, с начала организации ёлочных базаров, проведено 5 рейдов с выездами по 19 адресам. Из оборота изъято более 750 хвойных деревьев по адресам: Трашутина, 26; Трашутина, 27а; Зальцмана, 18; Героев Танкограда, 57; Салютная, 2; пер. Лермонтова, 3.

В добровольном порядке (силами предпринимателей, осуществляющих незаконную торговлю) вывезено более 2 500 хвойных деревьев с 5 площадок.

Сотрудниками администрации района составлены административные материалы и направлены в Управление развития и благоустройства городской среды города Челябинска.

До конца года рейды, в том числе и ночные, будут продолжены.

Напомним, в этом годе нелегальные елочные базары начали работу на несколько дней раньше официально разрешенных.

Всего в этом году в Челябинске действуют 72 легальные точки, где можно приобрести новогоднюю красавицу.

Их адреса:

Калининский район

Ул. Братьев Кашириных, 91а;

Ул. Братьев Кашириных, 102;

Ул. Братьев Кашириных, 124;

Ул. 250-летия Челябинску, 17;

Ул. Кирова, 2а;

Ул. Кирова, 11;

Ул. Кирова, 74;

Ул. Молодогвардейцев, 41г;

Пр. Победы, 113;

Пр. Победы, 168;

Пр. Победы, 289а;

Ул. Чичерина, 37б;

Курчатовский район

Перекресток ул. Скульптора Головницкого – ул. Габдуллы Тукая;

Пр. Победы, 204;

Ул. Скульптора Головницкого, 14;

Пр. Краснопольский, 13г;

Ул. Чичерина, 17;

Пр. Комсомольский, 70;

Пр. Комсомольский, 115;

Между домами пр. Комсомольский, 69 – ул. Солнечная, 40;

Ул. Шагольская, 10;

Ул. Молодогвардейцев, 25;

Пр. Победы, 330а;

Пр. Победы, 350а;

Пр. Краснопольский, 1;

Пр. Краснопольский, 7б;

Ул. Профессора Благих, 59;

Ул. Бейвеля, 112;

Ул. Бурденюка, 1/3;

Ленинский район

Ул. Агалакова, 66;

Ул. Барбюса, 78/1;

Ул. Гагарина, 4б;

Ул. Гагарина, 5;

Ул. Гагарина, 25;

Ул. Гагарина, 35;

Ул. Гагарина, 50;

Ул. Гагарина, 58;

Ул. Дзержинского, 102;

Ул. Дзержинского, 113;

Ул. Дзержинского, 128;

Ул. Масленникова, 8-10;

Ул. Машиностроителей, 34;

Ул. Руставели, 7;

Ул. Тухачевского, 11;

Ул. Энергетиков, 65;

Металлургический район

Ул. 50-летия ВЛКСМ, 11;

Ул. 50-летия ВЛКСМ, 16;

Ул. 50-летия ВЛКСМ, 35-37;

Ул. Прокатная, 24;

Ул. Сталеваров, 66;

Ул. Дегтярева, 98;

Шоссе Металлургов, 19;

Шоссе Металлургов, 70;

Ул. Хлебозаводская, 66/1

Перекресток ул. Б. Хмельницкого – ул. Жукова;

Остановка Ул Сталеваров у Сквера Победы;

Перекресток ул. Б. Хмельницкого – ул. Румянцева;

Советский район

Ул. Евтеева, 4;

Ул. Доватора, 42;

Тракторозаводский район

Ул. Артиллерийская, 65-67;

Ул. Горького, 19;

Ул. Комарова, 131б;

Перекресток ул. Хохрякова – ул. Чоппа;

Ул. Зальцмана, 10;

Центральный район

Ул. Братьев Кашириных, 158;

Ул. Братьев Кашириных, 160;

Ул. Воровского, 60 у сквера 20-летия Победы;

Ул. Труда, 161;

Ул. Энтузиастов, 18 у магазина «Дикси».

Челябинск, Виктор Елисеев

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