Южноуральский бюджет 2021 года подрос за счет обещанных федерацией средств

В Челябинской области утвержден окончательный вариант регионального бюджета на ближайшие 3 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сравнению с первоначальным проектом доходы и расходы областной казны выросли на 14,4 млрд рублей.

Изменения основных параметров обусловлены уточнением объема межбюджетных трансфертов для региона в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы в Госдуме, уточнили в министерстве финансов Челябинской области.

За счет дополнительных федеральных средств, в числе прочего, планируется профинансировать ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, модернизацию первичного звена здравоохранения, поощрение учителей за классное руководство, организацию горячего питания в начальных школах, переселение граждан из аварийного жилья.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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