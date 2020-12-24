Информационную политику южноуральского парламента отдали «человеку Текслера»

Комитет информационной политики заксобрания Челябинской области возглавил Олег Гербер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не успел директор ОТВ Олег Гербер стать депутатом Законодательного собрания Челябинской области, как уже получил высокий парламентский пост. Он возглавит воссозданный комитет информационной политики.

Напомним, депутатский мандат Гербер получил в ноябре этого года после сложения полномочий главврачом областной больницы Дмитрием Альтманом. А уже сегодня, 23 декабря, региональный парламент принял решение о воссоздании в структуре ЗСО комитета информполитики и назначении его председателем Олега Гербера.

Гербер считается человеком «команды Текслера». Он возглавил холдинг ОТВ, объединяющий принадлежащие областному правительству теле- и радиоактивы, в мае 2019 года, после того, как Алексей Текслер стал и.о. губернатора Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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