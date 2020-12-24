Губернатор Челябинской области анонсировал отставку двух министров

Алексей Текслер анонсировал отставку двух министров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на итоговой пресс-конференции губернатор заявил, что в ближайшее время будут подписаны соответствующие документы об увольнении министра строительства и инфраструктуры Виктора Тупикина и министра спорта Леонида Одера.

Кроме того, готовится перезагрузка министерства транспорта и дорожного хозяйства. По словам Текслера, для работы по новой транспорте схеме нужны новые люди, поэтому уйдет первый заместитель министра Александр Филиппов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.12.20

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