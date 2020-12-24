На основе скандального челябинского конгресс-холла затевается очередная масштабная стройка

Конгресс-холл «Крылья» в Челябинской области в очередной раз собираются достроить. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественно-деловой центр «Крылья» должен был стать ключевым объектом саммитов ШОС и БРИКС, проведение которых планировалось в Челябинске в 2020 году. Изначально стоимость реализации проекта оценивалась в 9 миллиардов рублей. Однако найти инвесторов для участия в проекте власти региона так и не смогли.

Вскоре стало понятно, что построить объект к саммитам не успеют, вслед за тем растаяли надежды на получение финансирования из федерального бюджета. Несмотря на это, по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского из региональной казны направили в капитал ХП «Конгресс-холл» 3,3 миллиарда рублей, а позднее – увеличили капитал до 7 миллиардов рублей, также из бюджета области.

Правда, оказалось, что и этих денег на завершение проекта не хватит: цена вопроса выросла вдвое и приблизилась к 20 миллиардам рублей. Сменивший Дубровского на посту губернатора Алексей Текслер заявлял, что не совсем понимает, зачем городу и региону такой дорогостоящий проект. Оказалось, что не понимает не только глава региона: работы на объекте остановились в начале осени прошлого года, а в октябре со стройплощадки исчезли краны.

В апреле текущего года было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, а осенью начали банкротить генподрядчика.

И вот теперь губернатор сообщил, что планируется построить концертный зал, а также дворец торжеств и бракосочетаний. Здание планируется строить на уже возведенной основе, но в целом будет разработан новый проект. Других подробностей глава региона не раскрыл, как и не ответил на вопрос, собирается ли правительство области взыскать ущерб, нанесенный региональному бюджету при реализации проекта конгресс-холла командой предыдущего губернатора.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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