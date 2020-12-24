На Южном Урале резко похолодает

В Челябинской области резко похолодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если сегодня днем температура воздуха в регионе не опускалась ниже -9 градусов (в горных районах на западе области), то уже сегодня ночью похолодает до -22, а днем в пятницу – до -16.

В Челябинске температура воздуха опустится с сегодняшних -4 до -13 в пятницу. Такая погода продержится пару дней, а в воскресенье на Южном Урале снова потеплеет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.12.20

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