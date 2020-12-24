«Чистота и прозрачность»: южноуральский губернатор дал странное объяснение плодящимся под его крылом фондам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не слишком убедительно объяснил любовь региональных властей к созданию фондов. Вопрос, зачем они нужны, был задан сегодня на итоговой пресс-конференции главы региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задавшие вопрос деликатно обошли фонд, созданный недавно супругой губернатора Ириной Текслер, заострив внимание на том, через который будут финансировать профессиональный спорт Южного Урала. Но сути это не меняет.

Напомним, ранее непосредственным финансированием профессиональный спортивных клубов занимались регионы. Однако к концу этого года правительство области создало специальный фонд, куда и будут теперь поступать бюджетные деньги, а уже он, в свою очередь, будет распределять их между клубами.

«Создание спортивного фонда – это движение в сторону чистоты и прозрачности, уверяет Алексей Текслер. – Как раньше происходило: куча этапов, выделяются региональные деньги, через муниципалитет финансируются те или иные команды. Деньги могут перечислить сразу, а сама потребность может быть в конце года. Потом начинаешь разбираться, муниципалитет говорит: «Это региональные дела, вопросы к министерству». Министерство: «Так мы через муниципалитет». И крайнего не найдешь. Фонды – абсолютная прозрачность средств, которые будут выделяться на поддержку профессионального спорта. Например, клуб «Метар» – частная лавочка, куда давали бюджетные деньги. Теперь же будет финансирование через фонд по потребности, со стопроцентным контролем. Много цепочек было, не с кого спросить. Здесь будет с кого спросить».

Объяснение мало убедительное, если не сказать – странное. Ведь, по сути, теперь место муниципальной казны просто займет счет фонда. Что же изменилось? Если раньше, по каким-то причинам, как уверяет Алексей Текслер, не могли добиться ответа о расходовании средств от муниципалитета, то речь, скорее, стоит вести о недостаточной настойчивости контролеров. Но с созданием фонда количество звеньев в цепочке не изменилось. За счет чего же тогда вырастет прозрачность процесса?

Или еще один аргумент: «Метар» – частная лавочка, куда давали бюджетные деньги. Что помешает фонду давать эти (уже не бюджетные, кстати) деньги такому же частному клубу? Ничего. Фонд может распоряжаться полученными средствами, как ему заблагорассудиться. В отличие, кстати, от муниципалитета, который должен, вообще-то, отчитываться за каждую потраченную копейку – этого требуют закон и контрольно-счетная палата, например.

Еще один пример «антикоррупционной» направленности деятельности фонда – ситуация с финансированием строительства ковидного госпиталя под Челябинском. Напомним, бюджетные деньги шли через НКО «Фонд социального и жилищного строительства». Причина проста – фонд не обязан проводить конкурсные процедуры на выполнение тех или иных работ или оказание услуг. То есть, по сути, может заключить любой контракт с кем только ему заблагорассудится. Не заботясь о снижении издержек и экономии бюджетных средств. В отличие от того же муниципалитета или даже государственного предприятия. Куда уж прозрачнее.

А еще НКО не платит налоги с добровольных взносов и пожертвований, а руководитель фонда, в отличие от государственного или муниципального служащего, не обязан отчитываться о доходах. И это, наверное, тоже такая форма «чистоты и прозрачности».

Но г-н Текслер, видимо, просто очень любит эту форму – фонд. Вот и супруга губернатора Ирина Текслер объявила не так давно о создании благотворительного Фонда 2020.

Правда, цели у фонда больно уж широкие и размытые. «Мы сформировали главные направления, за которые беремся в первую очередь, – это борьба с коронавирусом, это помощь в создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями и отдельный большой проект по поддержке детей-сирот и семей с детьми-инвалидами», – рассказала первая леди региона.

Позвольте, но ведь все это – обязанности областных и муниципальных властей! Между тем, благотворительные фонды обычно создаются для аккумулирования общественных усилий в решении проблем, до которых у государства «руки не доходят».

Может быть, г-жа Текслер считает, что ее супруг со своей «командой» с этими задачами не справляется? Или в правительстве региона просто решили, что неплохо бы на эти цели получить деньги, предназначенные для НКО (из федерального бюджета, например)? Но ведь подобное субсидирование направлено не только на решение конкретных проблем, но и на развитие именно общественной инициативы. А не на имитацию этой самой инициативы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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