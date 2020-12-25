В Златоусте произошла крупная коммунальная авария: ночью прорвало теплотрассу в районе дома № 7 на улице Тульской.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, без отопления и горячей воды остались 72 многоквартирных дома и 9 объектов социальной сферы.

В связи с аварией, школы №5 и №21 сегодня работают в сокращенном режиме: максимум 3 урока, после его ученикам выставят оценки за четверть и полугодие и отправят по домам. Родителей дошкольников по телефону попросили оставить детей дома, но организованы дежурные группы для тех, у кого такой возможности нет. Группы отапливаются обогревателями.

«Работы по устранению аварии велись всю ночь, – сообщили в мэрии. – В ближайшее время горячее водоснабжение будет подано в дома».

Златоуст, Павел Зварзин

Златоуст. Другие новости 24.12.20

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