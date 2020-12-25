Жительницу Челябинска будут судить за акцию с трусами у здания ФСБ

В Челябинске устроили одиночные пикеты у здания ФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из горожанок держала плакат «Где уголовное дело по делу Навального?». Сотрудники ФСБ вызвали наряд полиции, который переписал паспортные данные женщины.

Вторая челябинка стояла с другой стороны здания. Она держала в руках трусы. Во время акции у нее тоже переписали данные. А после доставили в отдел полиции Центрального района Челябинска, где составили протокол по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). В протоколе полицейские указали, что челябинка «грубо нарушала общественный порядок, проявляя явное неуважение к обществу, умышленно из хулиганских побуждений демонстрировала мужские трусы, натянутые на палку, в течение одного часа у здания ФСБ, привлекая внимание мимо проходящих граждан, то есть совершала правонарушение «мелкое хулиганство», – пишет ОВД-Информ. – Морозова отметила в протоколе, что с ним не согласна, так как хулиганских действий не совершала и неуважения к обществу не проявляла».

Сегодня дело Морозовой будет рассмотрено в Центральном суде Челябинска.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.12.20

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