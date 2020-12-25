Детскую урологию в челябинской больнице закрыли. Врачи: это только начало

В челябинской ОКБ №3 окончательно расформировано детское урологическое отделение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий приказ подписал на этой неделе министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. Об этом рассказала депутат Центрального районного совета Челябинска Елена Вахтина.

«Отделение детской урологии при ОКБ № 3 закрыто и расформировано. Сотрудники на днях получат приказы о сокращении: 27 сотрудников младшего и среднего медперсонала и четыре узкопрофильных детских хирурга. 1200 операций в год, – заявила парламентарий. – Обоснований для закрытия отделения его коллектив так и не услышал на встрече с представителями минздрава. Разве что один довод прозвучал: скоро будет построен новый хирургический корпус (осталось утрясти мелочи) и там все будет».

Напомним, в ноябре этого года родители пациентов детской урологии и персонал отделения выступили категорически против его закрытия. Челябинцы убеждены, что это приведет к существенному снижению качества оказания медицинской помощи юным южноуральцам. Однако власти их не услышали. «Минздрав остался глух, слеп и бессердечен к просьбам десятков родителей, которые просили оставить доступную медпомощь для их детей, к доводам врачей урологического отделения, которые просили оставить им возможность просто работать и продолжать оперировать детей», – сетует Елена Вахтина.

Врачи пока не собираются опускать руки и ждут ответов из федеральных ведомств (Генпрокуратура РФ и проч.).

«А на словах Екатерина Воронина, врач отделения, сказала следующее: «Наше отделение – это только первая ласточка. В дальнейшем все отделения по всем ГКБ начнут закрывать. Создадут узкое горлышко в ЧОДКБ. Цель – перетащить муниципальные заказы (на языке обывателя – финансирование) в одно место. Причем никаких федеральных нормативных актов нет для обоснования принятия решения по закрытию отделения», – приводит слова медика Елена Вахтина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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