Челябинскому бору осталось жить 50 лет

Челябинский городской бор может исчезнуть с карты города через 50 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в достаточно близком будущем Челябинск может остаться без единственной крупной «зеленой зоны» – Челябинского городского бора. Об этом заявил заведующий лабораторией пространственного развития Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Гордеев.

По словам эксперта, одной из основных проблем рекреационной «зеленой среды» Челябинска стала низкая обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования при их неравномерном пространственном распределении.

Так, зеленые насаждения Челябинска концентрируются в трех «островках»: Челябинский городской бор, Каштакский бор и крупнейшая «псевдо-зеленая» зона в районе аэропорта, где деревья и кустарники соседствуют с карьером и шлакоотвалом. По сути дела, Челябинский бор – это единственный объект мегаполиса.

Конечно, можно вспомнить всегда оптимистичные заявления городских чиновников о том, что в областном центре очень много зелени. Сергей Гордеев этого не отрицает, но отмечает одну важную особенность. «Всего на территории Челябинска поставлены на кадастровый учет 15 земельных участков городских лесов общей площадью 1635 тысяч гектаров. Однако на природно-ресурсном каркасе Генплана хорошо видно, что большая часть этих «зеленых зон» расположена на городских окраинах», – отмечает экономист.

В целом, обеспеченность зелеными насаждениями жителей областного центра составляет на сегодня 5 квадратных метров на человека, что втрое меньше норматива (16 квадратных метров). Отсюда высокая антропогенная нагрузка. «И все это на себя берет бор, поскольку просто так бор рассматривать абсолютно бесполезно. Миллион человек ты никуда не денешь вообще-то. При любом рассмотрении», – рассуждает эксперт.

Причина проста: других «зеленых зон» такого масштаба в границах мегаполиса просто нет. «Челябинский городской бор – единственный крупный лесной массив в городе, – напоминает Гордеев. – Да, есть еще небольшой массив, который сейчас, кстати, вырубается под строительство хоккейного стадиона. И больше ничего сопоставимого нет. Поэтому у нас получается 1 миллион человека и всего одна территория».

Между тем, состояние самого известного городского леса вызывает откровенные опасения экспертов. Так, на сегодня собственно сосновый лес уже составляет менее 50% территории бора. Все остальное – так называемые «пустоты»: поляны и пустыри, заваленные буреломом, формально выведенные из состава бора внешние объекты (например, два активно развивающихся поселка, дороги).

«Фактически уже сегодня территория бора разваливается на несколько зон. При том что та часть, которая примыкает к проспекту Ленина и Курчатову, сохранилась лучше всего. А в той части, которая примыкает к Шершням, в некоторых местах бора-то как такового уже нет», – отмечает исследователь.

Напомним, что в последние десятилетия наиболее активно развивалась именно северо-западная часть Челябинска. В итоге, если раньше к бору примыкал только центр города, сейчас к нему примыкает еще и северо-запад, что увеличило нагрузку в разы. В то же время, никаких зеленых массивов шаговой доступности в «новой» части мегаполиса нет. А сейчас еще возникает реальная угроза ликвидации буферной зоны (планы строительства 20-этажных домов на территории леса, примыкающей к границам ООПТ «Челябинский городской бор»).

Перспективы дальнейшего сохранения рекреационной зоны пока выглядят весьма печально. Так, если сравнивать результаты аэрофотосъемки территории бора с 2014 по 2019 год, можно увидеть, что за эти 5 лет она сократилась примерно 7% – 10%. Произошло это за счет расширения полян, приграничного «сжатия», развития сторонних объектов (поселки) и замещения соснового бора лиственным.

«При сохранении этого сценария мы видим серьезные риски потери основных качеств соснового леса в течение следующих 20-25 лет. В таком случае в течение 50 лет мы бор потеряем», – предупреждает Сергей Гордеев.

Альтернатива – это сохранение бора и хотя бы запуск процессов самовосстановления. Но пока городские власти об этом, похоже, не задумываются. В итоге в настоящее время остатки лесов на границах города, куда можно было бы перенаправить потоки горожан, выпадают из транспортной доступности большинства населения, о шаговой доступности речи вообще не идет. Это автоматически приводит к дальнейшему росту нагрузки на бор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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