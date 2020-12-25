Число заболевших COVID-19 в Челябинской области приблизилось к 1 проценту от общей численности населения

В Челябинской области за сутки выявлено 314 новых случаев коронавируса, в том числе у 2 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек возрасте 53 -86 лет. Причиной смерти 83-летней женщины стал инфаркт головного мозга. Еще пятеро умерли от тяжелых хронических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 34 тысячи 275 зараженных. Что составляет 0,99% от численности населения региона (по данным на 1 января 2020 года). Очевидно, что до конца недели область 1%-ный рубеж преодолеет.

1 тысяча 215 из заболевших умерли, непосредственно от инфекции – 488. Летальность на сегодняшний день составляет 1,4%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.12.20

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