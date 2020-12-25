Отметили: челябинка предстанет перед судом за изнасилование и убийство

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера, а также убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По версии следствия 7 января этого года челябинка выпивала вместе с мужчиной в квартире по улице Культуры в Тракторозаводском районе. Здесь-то между ними и вспыхнула ссора.

В пылу разборок женщина нанесла собутыльнику множественные удары по голове и телу, обмотала скотчем его руки и ноги, совершила насильственные действия сексуального характера, а напоследок задушила, надев на голову мужчины полиэтиленовый пакет.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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