В Челябинске произошло очередное ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

В Челябинске произошло очередное ДТП с маршруткой.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Челябинска, сегодня около 10 часов утра 22-летний водитель маршрутного автобуса «Форд Фокус», поворачивая налево со Свердловского на Комсомольский проспект, столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло». Как оказалось, 37-летняя водительница легковушки решила на перекрестке развернуться.

По предварительным данным пострадал пассажир маршрутки.

Сейчас в происшествии разбираются сотрудники ГИБДД.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.12.20

Число заболевших COVID-19 в Челябинской области приблизилось к 1 проценту от общей численности населения. / Челябинскому бору осталось жить 50 лет. / Детскую урологию в челябинской больнице закрыли. Врачи: это только начало. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»