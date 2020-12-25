Суд вынес приговор южноуральцу, спалившему тещу и дядю жены

В Челябинске огласили приговор южноуральцу, поджегшему родственников жены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, 33-летний мужчина признан виновным в убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом и в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

По версии следствия, в июне 2015 года в Аше южноуралец поссорился с женой. Женщина из-за того, что он был пьян, ушла из дома и отказалась с ним разговаривать. В отместку оскорбленный супруг поджог дом ее родственников, где спали в то время его теща и дядя жены. Оба родственника погибли в огне, дом серьезно пострадал – сумма ущерба составила порядка 640 тысяч рублей.

По ходатайству ашинца уголовное дело в суде рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которые 11 декабря 2020 года вынесли обвинительный вердикт, большинством голосов признав мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения.

По совокупности этого приговора и приговора Ашинского городского суда от 2016 года путем частичного сложения наказаний южноуральца приговорили к 19 годам 6 месяцам колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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