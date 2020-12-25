В Челябинскую область поступила партия вакцины от COVID-19

В Челябинскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, еще 2700 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» доставлены на Областной аптечный склад.

Препарат будет направлен в медицинские учреждения более 30 муниципальных образований Южного Урала. Сейчас региональный минздрав определяет полный перечень больниц.

️В первую очередь прививку получают южноуральцы из группы риска: медицинские и социальные работники; учителя школ; преподаватели вузов и ссузов; сотрудники полиции.

Всего в Челябинскую область поступило 6400 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.12.20

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