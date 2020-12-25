С неба звездочка упала: в Челябинске открыли главный ледовый городок (ФОТО)

Сегодня в Челябинске открывается ледовый городок на площади Революции: церемония назначена на 18:00.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году для главного южноуральского городка ожидаемо выбрана космическая тематика – в апреле 2021 года исполнится 60 лет с первого полета человека в космос.

Кто более матери-истории ценен?

Поэтому центральную площадь Челябинска украсили звезды, планеты, ракеты, луноходы, астронавты и инопланетяне. Правда, задумка авторов не всегда ясна, а фигуры с разных ракурсов воспринимаются по-разному.

Напомним, контракт на строительство городка получила компания «Праздник», в ходе торгов снизившая стоимость проекта с 8,15 миллиона до 6,7 миллиона.

Челябинск, Евгений Полак

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