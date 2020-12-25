В уральском селе власти решили нарубить новогодних елок в любимом жителями парке

Администрацию южноуральского поселения поймали за руку при вырубке в местном парке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти села Фершампенуаз (административный центр Нагайбакского района) решили не ходить далеко в поисках новогодних деревьев для социальных учреждений. И направили рабочих в лелеемый южноуральцами «Парк поколений». Об этом рассказала в социальных сетях депутат районного совета Светлана Мамедалина.

«В нашем «Парке поколений» рубят елки, которые каждый год мы своим трудом, бережно садим, поливаем и оберегаем», – возмутилась парламентарий.

Возмущение депутата разделяют и другие южноуральцы. «Неужели ваша администрация не может выделить деньги из бюджета на благое дело и купить в садики и школы искусственные елки?" – удивляются одни. «У многих стоит такой вопрос. Ведь их недалеко от администрации поселения продают за 350 рублей», – отвечают другие.

Эмоций жителям добавляет и то, что им удалось добиться в суде признания парка городским лесом – этот статус предполагает серьезные ограничения его в использовании. В администрации села, в свою очередь, ничего страшного в сложившейся ситуации. По приезде к чиновникам, парламентарий выяснила, что глава поселения Борис Сагитдинов попросту подписал распоряжение, поручающее рабочим срубить семь сосен на территории парка «в целях подготовки и создания праздничной атмосферы в населенных пунктах Фершампенуазкого сельского поселения». Их администрация планирует установить в учреждениях социальной сферы.

«Думаю, эта ситуация требует строгого наказания. Взамен, считаю, Сагитдинов лично должен посадить, как минимум, 30 деревьев», – заявила жительница Фершампенуаза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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