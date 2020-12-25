Текслер назначил новых руководителей минспорта и минстроя и оставил Челябинск без главного по городской среде

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от занимаемых должностей министра строительства и инфраструктуры Виктора Тупикина, министра по физической культуре и спорту Леонида Одера, а также первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Александра Филиппова.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального правительства, исполняющим обязанности министра строительства и инфраструктуры назначен Юлий Элбакидзе. Исполняющим обязанности министра по физической культуре и спорту назначен Максим Соколов.
Заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта будет назначен Александр Егоров, сейчас занимающий должность вице-мэра Челябинска по городской среде. Его обязанности, до назначения нового заместителя главы Челябинска, временно будет исполнять Надежда Рыльская.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 25.12.20
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