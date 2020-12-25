Экс-губернатора Челябинской области обязали уплатить штраф в 20 тысяч рублей

Бывший губернатор Челябинской области Борису Дубровскому не смог оспорить постановление ФАС о штрафе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении жалобы бывшего южноуральского губернатора Бориса Дубровского на постановление регионального УФАС.

Напомним, в начале сентября нынешнего года антимонопольщики оштрафовали экс-чиновника на 20 тысяч рублей за участие в соглашении, ограничивающем конкуренцию.

Дубровский оспорил это решение в суде. Однако, безуспешно. Постановление УФАС оставлено без изменений. Решение суда не вступило в законную силу, и может быть оспорено в иной судебной инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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