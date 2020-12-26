За сутки скончались пятнадцать южноуральцев, больных COVID-19

Число умерших от коронавируса в Челябинской области приблизилось к 500.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 26 декабря в регионе подтверждено 34 591 случай заболевания COVID-19 (+ 316 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьников – 2 человека).
Больных COVID-19 – 11 964 человек.
За прошедшие сутки выписаны 146 человек.
За прошедшие сутки умерло 15 человек. Девять южноуральцев умерли непосредственно от коронавирусной инфекции. Это пациенты 91, 88, 78, 71 и 68 лет, а также женщины 85, 75, 70 и 65 лет.
С начала пандемии скончались 1 тысяча 240 из заболевших, непосредственно от инфекции – 497.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 25.12.20
«Повторения Болотной ждали уже не раз…» В 2021 году в России возможны неожиданные «сюрпризы». / «А на работу сообщать будут?..» СовФед одобрил закон о возрождении вытрезвителей. / Аэропорт Челябинска снова «поплыл» (ВИДЕО). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube