За сутки скончались пятнадцать южноуральцев, больных COVID-19

Число умерших от коронавируса в Челябинской области приблизилось к 500.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 26 декабря в регионе подтверждено 34 591 случай заболевания COVID-19 (+ 316 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьников – 2 человека).

Больных COVID-19 – 11 964 человек.

За прошедшие сутки выписаны 146 человек.

За прошедшие сутки умерло 15 человек. Девять южноуральцев умерли непосредственно от коронавирусной инфекции. Это пациенты 91, 88, 78, 71 и 68 лет, а также женщины 85, 75, 70 и 65 лет.

С начала пандемии скончались 1 тысяча 240 из заболевших, непосредственно от инфекции – 497.

Челябинск, Виктор Елисеев

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