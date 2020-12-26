В Челябинской области отменяют режим самоизоляции для пенсионеров

Власти Южного Урала отменяют режим самоизоляции для пенсионеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 24 января следующего года. Однако, для южноуральцев 65 лет и старше в правительстве региона решили сделать некоторые послабления.

Как следует из распоряжения кабинета министров, в новогодние каникулы не будет действовать режим самоизоляции для пожилых жителей региона. Документ опубликовал telegram-канал мэрии Магнитогорска с комментарием «Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 24 января 2021 года».

Однако в самом тексте распоряжения от 25 декабря говорится: «Внести в абзац первый пункта 16 распоряжения правительства Челябинской области от 18.03.2020 №146-рп «О введении режима повышенной готовности» … изменение, дополнив его после слов «27 декабря 2020 года» словами ", с 28 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года, с 11 января 2021 года по 24 декабря 2021 года».

Пункт 16 распоряжения относится к жителям региона 65 лет и старше. Он гласит следующее: «Гражданам в возрасте 65 лет и старше, проживающим на территории Челябинской области, … (здесь следуют даты, в которые этот пункт действует. – НД) соблюдать режим самоизоляции и ограничить посещение мест массового пребывания, учреждений (организаций) социально-бытовой сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным транспортом».

Таким образом, документ, подписанный губернатором Челябинской области Алексеем Текслером вчера, 25 декабря, формально снимает режим самоизоляции южноуральских пенсионеров на все новогодние каникулы. Разрешая пожилым южноуральцам посещать места массового пребывания с риском заразиться COVID-19. Но в правительстве Южного Урала, возможно, считают, что в первую декаду нового года коронавирус тоже решил сделать себе «выходной».

Челябинск, Виктор Елисеев

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