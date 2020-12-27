Больше пятисот южноуральцев скончались от коронавируса

Число погибших от COVID-19 в Челябинской области превысило 500 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 27 декабря в регионе подтверждено 34 902 случая заболевания COVID-19 (+ 311 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьников – 1 человек).

Больных COVID-19 – 12 172 человека. За прошедшие сутки выписаны 89 человек.

Умерло 14 человек. Из них девять – непосредственно от коронавируса: пациентка 64 лет и мужчины 58-80 лет.

С начала пандемии скончались 1 тысяча 244 из заболевших, непосредственно от инфекции – 506 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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