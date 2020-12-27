На Челябинскую область надвигаются снегопады и метели

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по данным Челябинского гидрометеоцентра 28 декабря облачно с прояснениями.

Днем и ночью небольшой снег, в отдельных районах метели, гололедица. Ветер юго-западный, южный с переходом днем на западный 5-10 м/с, отдельные порывы ночью до 17 м/с. Температура воздуха ночью при прояснении до минус 13 градусов, днем минус до 8 градусов.

Главное управление МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендует всем автовладельцам не выезжать без острой необходимости в условиях сильного снегопада, метели, ограниченной видимости и гололедных явлений.

Если же поездка неизбежна, необходимо быть максимально подготовленным к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать правила дорожного движения.

При поездке на дальние расстояния жизненно необходимо иметь с собой запас топлива, продукты, теплую одежду. Автовладелец должен быть полностью уверен в исправности машины. Следует уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию их сезону, вся оптика должна быть в рабочем состоянии. Мобильный телефон также должен быть исправен и заряжен.

Если автомобиль сломался на удаленной от основных трасс, малолюдной дороге, необходимо незамедлительно позвонить в экстренные службы. Не рекомендуется покидать машину в условиях ограниченной видимости, при сильном снегопаде, метели. Дожидайтесь помощь в своём автомобиле.

Если вы попали в беду и нуждаетесь в помощи, незамедлительно звоните по телефону «101».

Челябинск, Виктор Елисеев

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