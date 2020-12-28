Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 35 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 310 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек возрасте 41 – 91 года. Еще шестеро умерли от тяжелых хронических заболеваний, в том числе ВИЧ, рака, диабета, ХОБЛ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 35 тысяч 212 зараженных. 1 тысяча 259 из них умерли (непосредственно от инфекции – 515).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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