На Южном Урале пересмотрели приговор подросткам, ограбившим несколько магазинов

В Челябинской области пересмотрели приговор подросткам, ограбившим несколько магазинов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, в мае 2020 года в Златоусте четверо подростков в состоянии алкогольного опьянения ограбили два супермаркета «Пятёрочка» и «Магнит», а позже двое из них пытались совершить кражу еще в одном супермаркете. Для маскировки начинающие грабители надевали медицинские маски и резиновые перчатки. Проникнув через входные двери, они похитили с витрин магазинов сигареты, различные продукты и напитки, в том числе алкогольные, на сумму более 100 тысяч рублей.

29 октября Златоустовский городской суд признал всех четверых виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение (п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), а двое из них – еще и в покушении на аналогичную кражу (ч. 3, ст. 30, п «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Кроме того, со всех четверых осужденных в пользу магазинов был взыскан ущерб, причиненный преступлениями.

Обжалуя приговор суда первой инстанции, государственный обвинитель в апелляционном представлении настаивал на уменьшении размера меры наказания несовершеннолетним, ссылаясь на нарушение общей части уголовного закона.

Челябинский областной суд, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке, сократил срок назначенных приговором обязательных работ: одному несовершеннолетнему – с 300 до 150 часов, двум подросткам – с 200 до 100 часов. Приговор в отношении 18-летнего осужденного, которому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца условно с испытательным сроком 1 год, не обжаловался.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.12.20

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 35 тысяч. / На Челябинскую область надвигаются снегопады и метели. / В России число новых заболевших СOVID-19 сократилось почти на тысячу человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»