В Челябинске коммунальщики втихаря срезали пандус для инвалида

В Челябинске управляющая компания, аффилированная с депутатом Госдумы, избавилась от пандуса для инвалидов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока горожане отстаивали право почетного металлурга России Ильяза Зинурова на право пользоваться подъемником, установленным в подъезде дома в центре Челябинска, в другом районе города рабочие УК избавились от пандуса, которым пользовался другой инвалид. Новый скандал развернулся в Металлургическом районе.

Напомним, в начале декабря Ильяза Зинурова вызвали в суд: ТСЖ его дома потребовало обязать челябинца демонтировать за свой счет установленный подъемник, с помпой установленный к Дню Победы. В результате права горожанина удалось отстоять: в минувший понедельник суд отклонил иск ТСЖ.

Однако уже в пятницу на той же неделе скандал разгорелся в Металлургическом районе. На сей раз управляющая организация (УК «Ремжчилзаказчик» Металлургического района) решила обойтись без судебных разбирательств, и попросту срезала пандус, якобы по требованию жильцов одной из квартир. По словам жены инвалида, она обнаружила «пропажу» утром, когда вышла в магазин.

При этом супруге инвалида представитель компании посоветовала обращаться в соцзащиту, мэрию, а лучше сразу к губернатору, пишет «31 канал». Правда, позднее в УК сообщили, что пандус восстановят, разместив его так, чтобы он не мешал другим жильцам.

Управляющую компанию «Ремжилзаказчик» Металлургического района связывают с именем депутата Государственной демы Андреем Барышевым. Ранее структурой владела его семья. Теперь организацию возглавляет Татьяна Ройт, доверенное лицо депутата и районный депутат от «Соцгорода», бессменным лидером которого является Андрей Барышев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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