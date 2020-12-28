Под Чебаркулем задержали «черных» лесорубов и шесть десятков сосен

«Черные» лесорубы задержаны на территории Чебаркульского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, нарушителей, незаконно заготовивших 59 новогодних деревьев, работники лесной охраны обнаружили на территории Чебаркульского лесничества.

Еще 2 аналогичных случая нарушения лесного законодательства выявлены на территории Брединского (4 дерева хвойной породы) и Кусинского (1 дерево хвойной породы) лесничеств.

«По всем фактам нарушители установлены. По Кусинскому лесничеству в отношении нарушителя государственными лесными инспекторами составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.28 КоАП РФ. По Чебаркульскому и Брединскому лесничествам материалы переданы в следственные органы, ведется следствие», – сказал начальник отдела госконтроля главного управления лесами Челябинской области Алексей Шабунин.

С начала декабря государственными лесными инспекторами проведено 510 рейдов по предупреждению, пресечению и предотвращению нарушений лесного законодательства, в том числе 161 рейд совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

Государственной лесной охраной организовано 20 стационарных постов, в работе ежедневно задействовано 80 мобильных групп.

Напомним, за незаконную рубку леса предусмотрена административная ответственность. Штраф на физических лиц составит от 4 до 5 тыс. руб., на должностных лиц – от 40 до 50 тыс. руб., юридические лица заплатят от 200 до 300 тыс. руб. Кроме того, закон предусматривает конфискацию орудия совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования.

В случае, если вред, нанесенный лесным насаждениям, составляет более 5 тыс. руб. наказание предусматривается уголовным кодексом РФ. Нарушитель будет обязан возместить ущерб, причиненный лесным насаждениям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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