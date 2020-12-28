Из-за подозрительного свертка сотрудников экстренных служб стянули в техникум Кыштыма

Спасателей и полицию стянули к одному из учебных заведений Кыштыма из-за находки сторожа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 27 декабря.

Сторож Радио-механического техникума во время обхода территории обнаружил подозрительный сверток, перемотанный скотчем. По звонку бдительного сотрудника были подняты все экстренные службы: спасатели, полиция и пожарная охрана.

На место ЧП из Озерска вызвали кинологический расчет. Специально обученная собака не подтвердила наличие взрывчатых веществ. В плотно упакованной скотчем коробке находилась телевизионная приставка.

Ведется расследование происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.12.20

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