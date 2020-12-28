Челябинка, сбросившая тело 7-месячного сына в реку, просила выпустить ее из-под стражи

Жительница Челябинска, сбросившая тело 7-месячного ребенка в реку, хотела выйти из-под стражи.

Как уже сообщал «Новый День», 22 октября челябинка Татьяны Пупышева заявила в полицию о похищении 7-месчного сына. Позже она призналась, что выкинула сына в реку – ребенок якобы умер от врожденной болезни, а она испугалась, что ее обвинят в убийстве. Тело мальчика действительно нашли в реке Миасс.

Следователи выдвинули свою версию: Пупышева и ее сожитель избили семимесячного ребенка. В результате множественных ударов малыш скончался. Чтобы избавиться от него, молодая пара сбросила ребенка в реку Миасс.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего группой лиц). Женщину и ее сожителя отправили под стражу до 23 января.

Адвокат Пупышевой обжаловал это решение, попросив избрать более мягкую меру пресечения, а именно подписку о невыезде.

Челябинский областной суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемой и оставил без изменения постановление Калининского районного суда Челябинска от 16 декабря: Пупышева останется под стражей до 23 января 2021 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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