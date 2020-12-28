Антиковидная профилактика: южноуральцам запрещают пить на работе воду

Южноуральцы жалуются на то, что работодатели запрещают им пить на рабочем месте воду. Руководители организаций при этом ссылаются на решение областного противоковидного штаба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокомментировать столь неожиданные меры профилактики сегодня попросили первого заместителя губернатора Ирину Гехт в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом. Вице-губернатор заявила, что никаких подобных решений штаб не принимал.

Ответ был ожидаемым, так как медики, наоборот, советуют пить больше воды во время подъема заболеваемости ОРВИ: обезвоживание организма ведет к снижению иммунитета, интоксикации организма и обострению хронических заболеваний.

Скорее всего, запрет вызван тем, что работодатели не хотят тратить дополнительные средства на дезинфекцию кулеров и чайников.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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