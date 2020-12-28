Сравним черное и закругленное: в Челябинске разгорелся скандал вокруг адресных табличек

В Челябинске разгорается скандал вокруг дизайна адресных табличек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе разрабатывают новый вариант адресных указателей. В итоге, автор одного из вариантов Илья Бирман обратился с открытым письмом к мэру Наталье Котовой.

Челябинца возмутило то, что разработке, над которой он с коллегами трудился несколько месяцев, чиновники предпочли другую.

«Происходящее с адресными табличками в Челябинске вызывает возмущение и непонимание людей, – обращается дизайнер к градоначальнице. – Прошу вас публично прояснить ситуацию и взять ее под личный контроль. Я и мой коллега дизайнер Игорь Штанг в 2019 году по своей инициативе разработали проект дизайна адресных табличек для Челябинска, о котором много писали в СМИ. Таблички понравились людям: многие собственники с удовольствием производят и размещают их на зданиях».

По словам Бирмана, весной 2020 года по просьбе Павла Крутолапова разработчики подготовили техническую и юридическую базу, чтобы начать внедрять указатели системно. «Большая часть этой работы сделана бесплатно; мотив нашей работы в другом, и причина моего обращения также не связана с деньгами. Сейчас все готово, чтобы запустить процесс», – уверяет южноуралец. Но внезапно ветер переменился.

В прессе опубликовали новый «стандарт»: другого цвета, другой формы, другой типографики. При этом утверждалось, что этот дизайн уже утвержден. Все попытки челябинца связаться после этого с главным архитектором потерпели крах. Не смогли ему дать пояснения в управлении архитектуры и градостроительной политики.

«Авторы нового закругленного дизайна неформально рассказали мне, что сделали их за один день по срочной просьбе Павла. Оказалось, что Павел наговорил им, что со мной «невозможно работать», так как я «постоянно все затягиваю». То же самое Павел говорил обо мне и своим коллегам. О моем ответственном отношении к договорённостям и срокам вы можете узнать у любого из моих клиентов. Истинных причин резкого прекращения работы и контактов со мной я не знаю. Мне Павел ни разу не выражал недовольства моей работой», – сетует дизайнер.

При этом горожанин утверждает, что новые таблички сделаны «на скорую руку с ошибками». «О том, как в них решены задачи массового производства и лицензирования шрифтов, не сказано ни слова. Если верить статье, таблички будет производить не сам город, а «жители», так что совершенно непонятно даже технически, каким образом в принципе этот стандарт может быть воплощен в жизнь», – отмечает Бирман.

Челябинск, Виктор Елисеев

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