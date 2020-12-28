Челябинцы, отобравшие у четы пенсионеров три миллиона рублей, предстанут перед судом

В суд направили дело о разбойном нападении на супругов-пенсионеров у банка в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска утвердило обвинительное заключение в отношении трех местных жителей, обвиняемых в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере.

Преступление было совершено 11 июня этого года у дома №6 по улице Бейвеля. В этот день соучастница разбойников получила от неустановленного следствием лица информацию, что клиент банка вместе с супругой получили в кассе 3 миллиона рублей. Об этом она сообщила по телефону двум своим соучастникам.

Те напали на пенсионеров на улице. Распылив в лицо женщине аэрозольный баллончик с газом, выдернули из рук сумку, в которой находились деньги, документы и личные вещи.

После совершения преступления злоумышленники скрылись на автомашине соучастницы.

Когда разбойников задержала полиция, у них оставалось лишь 350 тысяч рублей. На оставшуюся сумму ущерба в размере 2 млн 650 тыс. рублей потерпевшими заявлен гражданский иск.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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