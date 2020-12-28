В пригороде Челябинска управляющую компанию оштрафовали за травму ребенка на качелях

В Копейске суд оштрафовал управляющую организацию за травмирование ребенка на качели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска после жалобы горожанина провело проверку исполнения законодательства в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Установлено, что в июле 2020 года на качели-балансире во дворе многоквартирного дома получил повреждения ребенок.

В нарушение обязательных требований на качели имелись выступающие элементы с острыми концами, что и привело к травме ребенка. Игровое оборудование находилось на балансе управляющей организации, в обязанности которой входило содержание его в соответствии с требованиями специального технического регламента.

По результатам проверки начальнику ОМВД России по Копейску, директору УК прокурором внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, должностные лица привлечены к ответственности.

В арбитражный суд Челябинской области направлены материалы о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан.

Решением суда компания оштрафован на 150 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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