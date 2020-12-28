В Челябинской области зафиксирована самая низкая в УрФО выявляемость коронавируса

Челябинская область оказалась регионом с самой низкой в УрФО выявляемостью коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области зафиксирован самый низкий показатель выявленных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения в Уральском федеральном округе. Таковы данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Так, регион оказался единственным, где выявляемость составляет меньше 1 тысячи – 969,6. Далее следуют Свердловская (1328,1), Курганская (1390,3) и Тюменская (1517,5) области, Ханты-Мансийский (2448,7) и Ямало-Ненецкий (5850,3) автономные округа. В среднем по УРФО выявлено 1602,6 случая коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек.

Впрочем, показатели Челябинской области вызывают некоторые вопросы. Например, каким образом заболеваемость оказалась ниже 1%. Ведь, по данным министерства здравоохранения региона, на утро 28 декабря COVID-19 подтвердился у 35 тысяч 212 южноуральцев. При этом численность населения области на 1 января 2020 года составляла 3 млн 466 тыс 369 человек (другой официальной статистики пока нет). При этом демографические тенденции в регионе далеко не блещут оптимизмом. Почему в таком случае показатель заболеваемости явно не коррелируется с официальной же статистикой численности населения?

Есть и еще один нюанс. Так, еще три недели назад первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявляла, что 30% южноуральцев имеют антитела к коронавирусу, ссылаясь при этом на данные Роспотребнадзора. Это больше 1 миллиона человек.

Однако тогда массовая вакцинация толком еще и не началась, а антитела могут появиться только у тех, к кому вирус попал в организм и получил ответную реакцию. То есть, эти люди в какой-либо форме (в том числе и бессимпотмной) перенесли инфекцию.

Так что не исключено, что столь низкий показатель выявляемости инфекции может свидетельствовать о слабой диагностике. Тем более, что сейчас контактных, но не имеющих симптомов, не тестируют.

Между тем, по данным того же центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, по итогам прошлой недели Челябинская область, наряду с Курганской, стала лидером по приросту заболеваемости COVID-19, прибавив за семь дней 7%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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