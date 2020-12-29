Аналитики выяснили, где больше всего недовольны действиями властей по профилактике коронавируса

Челябинская область стала лидером среди регионов России по уровню негативной оценки властей в период пандемии. Компанию в этом статусе Южному Уралу составляет Мурманская область.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследования проводились с 20 ноября по 19 декабря. В целом аналитики Media Research Family обработали 40 тысяч сообщений в соцсетях.



Власти Мурманской и Челябинской областей получили больше всего критики: средняя доля негатива от местных жителей составила 42%.

«Так, в Челябинской области недовольство вызвали новости об увеличении темпов роста смертности, связанном с коронавирусом и хроническими заболеваниями. Пользователи в комментариях отмечали, что «получить медобслуживание сложно – что с ковидом, что без», – цитирует авторов исследования Forbеs. Позитивную оценку властям дали всего 4% южноуральцев. Для сравнения: в соседней Свердловской области доля негативна составила 33%, а позитива – 5%.

В Мурманской области возмутились решению властей выделить около 1,5 млн рублей на закупку трекер-браслетов для ковидных пациентов. Людям не понравилось, что к больным относятся «как к преступникам» да еще тратят на «ошейники» бюджетные деньги.

На втором месте по уровню негатива оказался Красноярский край: критика содержалась в 40% проанализированных сообщений. В первую очередь, красноярцы были недовольны отменой новогодних гуляний. «С фейерверками или без, с праздничным открытием или без него – будет толкучка», – писали они в соцсетях.

На третьем месте Краснодарский и Алтайский края, а также Калининградская область с долей негативных сообщений 38%. В числе прочего, обитатели этих регионов выражали недоверие российской программе вакцинации, программе выдачи бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом, а также критиковали решения властей о дополнительных ограничительных мерах.

Ключевой проблемой, выявленной в ходе исследования, аналитики назвали отсутствие доверия местному руководству: пользователи соцсетей, в частности, отмечали двойные стандарты и непоследовательность во введении ограничений, бюрократические сложности с исполнением распоряжений из Москвы и нелогичные расходы бюджетов – например, на новогоднюю иллюминацию на фоне запрета массовых мероприятий.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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