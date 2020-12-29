Прокуратура потребовала разогнать стихийный рынок в центре Миасса

Прокуратура потребовала у мэрии Миасса принять меры для ликвидации незаконного рынка в центре города.

Как уже писал «Новый День», на стихийный рынок, раскинувшийся в самом центре города, обратили внимание общественники.

По словам горожан, вся торговля ведется в условиях антисанитарии. Документов на продукцию у продавцов нет, чеки покупателям не выдаются.

«Стихийный рынок фактически блокировал проспект Автозаводцев – это самый центр города. Уже традиционно здесь ведется бесконтрольная торговля продуктами питания, одеждой и другими потребительскими товарами сомнительного происхождения. Никто из продавцов, разумеется, не соблюдает санитарные нормы. В случае отравления через эти продукты, найти виновного и, например, источник распространения какой-либо опасной инфекции, будет невозможно», – заявили тогда общественники.

После этого рынком занялась прокуратура. Как выяснили в надзорном ведомстве, земельный участок на пересечении улицы Лихачева и проспекта Автозаводцев, не определен для проведения ярмарки, в схему размещения нестационарных торговых объектов также не внесен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по факту бездействия должностных лиц органа местного самоуправления, допустивших несанкционированную торговлю, главе администрации Миасса Григорию Гладких внесено представление об устранении нарушений. Также в связи с непринятием мер по пресечению незаконной торговли начальнику отдела полиции внесено представление.

Челябинск, Виктор Елисеев

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