Выявляемость коронавируса на Южном Урале пошла на снижение

В Челябинской области за сутки выявлено 306 новых случаев коронавируса. Показатель снижается третий день.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек возрасте 54 – 90 лет. Причиной смерти 93-летней женщины стал инфаркт головного мозга. Еще пятеро умерли от тяжелых хронических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 35 тысяч 518 зараженных. 1 тысяча 274 из них умерли (непосредственно от инфекции – 524).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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