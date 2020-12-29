Первый замглавы южноуральского минздрава подала в отставку

В министерстве здравоохранения Челябинской области уходит в отставку первый замминистра Виктория Сахарова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова покинет свой пост в последний рабочий день уходящего года.

Как уточняют в ведомстве, чиновница увольняется по собственному желанию. В дальнейшем она намерена заняться преподавательской деятельностью.

Именно Виктория Сахарова курировала в ведомстве вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией.

Заменит Сахарову на министерском посту Дмитрий Тарасов, ныне занимающий пост вице-спикера Челябинской городской думы. В свои 42 года он уже успел побывать министром информационных технологий и связи Челябинской области, руководителем регионального министерства здравоохранения. В 2014 году он прервал чиновную карьеру, возглавив ГКБ №1. Это пост он с явным нежеланием покинул этот пост, став заместителем председателя городского парламента на освобожденной основе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.12.20

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