Дело о краже 235 кустов кизильника в центре Челябинска направлено в суд

Житель Челябинска предстанет перед судом за кражу кустарников с улицы города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего горожанина, обвиняемого в краже.

Установлено, что ночью 7 августа этого года напротив домов № 5 и №7 по улице Лесопарковая мужчина вырвал 235 недавно высаженных по заданию мэрии кустов кизильника стоимостью 458 рублей 33 копейки каждый, всего на общую сумму более 107 тысяч рублей.

Челябинец вину в совершении преступления признал в полном объеме, возместил администрации города 95 тысяч 790 рублей ущерба, купив аналогичные саженцы.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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